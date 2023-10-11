Девушка засудила салон красоты из-за некачественной биозавивки

В Москве девушка отсудила 60 000 рублей у салона красоты, где ей сожгли волосы и кожу головы во время биозавивки. Химический ожог произошел из-за того, что сотрудница салона передержала средство на волосах клиентки. Об этом сообщает mk.ru.

Так, в начале этого года жительница столицы решила сделать биозавивку в салоне красоты на Кутузовском проспекте. Мастер убедилась, что волосы девушки здоровые, и начала процедуру. Позже женщина передала клиентке, что эффект будет заметнее, если она немного подольше подержит средство на голове. В конце гостья поблагодарила работницу, заплатила 7 500 рублей и пошла домой.

На следующий день девушка начала испытывать сильный зуд кожи головы, а через некоторое время ее волосы стали выпадать клочками. Испугавшись, она позвонила мастеру и, последовав совету женщины, купила для волос специальное защитное средство. Только вот спустя две недели лечения проблема не ушла, а состояние ухудшилось.

Москвичка потребовала вернуть деньги за неудачную процедуру, однако в салоне красоты лишь порекомендовали посетить кабинет трихолога. В свою очередь, врач диагностировал ей постожоговый дерматит кожи. Чтобы избавиться от воспаления, пациентка была вынуждена делать уколы дорогостоящим препаратом. На восстановление она потратила 39 000 рублей.

После этого девушка подала в суд иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Представители салона красоты так и не появились на судебном заседании. Теперь они обязаны полностью компенсировать материальный ущерб и расходы по оплате госпошлины в размере 1 600 рублей, а также выплатить бывшей клиентке 20 тысяч в качестве моральной компенсации.

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