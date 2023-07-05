Женщина была задержана за убийство свекрови, совершенное 21 год назад из-за квартиры

Женщину задержали за убийство бывшей свекрови, совершенное 21 год назад.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу Москве.

Убитая пенсионерка была найдена 12 апреля 2002 года недалеко от Севастопольского проспекта в столице. Установить обстоятельства произошедшего не удалось, при этом сотрудники правоохранительных органов продолжали поиски виновных.

Позже оказалось, что убийство совершила бывшая невестка пенсионерки. Она избавилась от свекрови, чтобы получить ее квартиру.

Официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что виновница вместе с неизвестным мужчиной сняли квартиру, куда пригласили свекровь в качестве медицинского работника. Она должна была сделать больному укол. В итоге ей нанесли удары по голове металлическим предметом, и женщина скончалась. В настоящий момент подозреваемая задержана, во время допроса она признала свою вину.

Ранее мы писали, что в Британии заключили в тюрьму мужчину, который ещё в 1972 году задушил 22-летнюю девушку, оказывающую интимные услуги. Вину удалось доказать спустя много лет с помощью сложного современного ДНК-тестирования.