Мужчину заключили в тюрьму за убийство проститутки 50 лет назад
В Британии осужден 80-летний мужчина, задушивший проститутку 50 лет назад.
В Британии заключили в тюрьму мужчину, который задушил ещё в 1972 году 22-летнюю девушку, оказывающую интимные услуги. Вину удалось доказать спустя много лет с помощью сложного современного ДНК-тестирования.
Отмечается, что сотрудники полиции нашли тело проститутки в 1974 году возле гаража в Финсбери-парке на севере Лондона. Убийцу не нашли, поэтому в 2012 году дело было возобновлено.
В 2019 году мужчина напал на свою третью жену, после чего попал под следствие. Сопоставив данные, судебно-медицинские эксперты, взяв образцы ДНК, обнаружили, что именно этот мужчина причастен к убийству в 1972 году.
80-летнего каменщика и водителя мини-такси родом из Южной Африки приговорили к 10 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство проститутки.
Кроме того, он был обвинен за непристойное посягательство на другую 18-летнюю девушку на собственной свадьбе, и получил дополнительный срок в полгода.
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