Врачи вырезали из груди волгоградца 15-сантиметрового червя, появившегося после шашлыков

Житель Волгограда вернулся с отдыха на природе и попал в больницу. Врачи вырезали из груди мужчины 15-сантиметрового паразитического червя. Видео опубликовали в Сети. Об этом сообщает V1.RU.

На кадрах виден огромный живой гельминт, который извивается на окровавленном куске марли. Такой червь способен передвигаться по организму со скоростью до 20 сантиметров в сутки!

Оказалось, что паразит попал в тело мужчины из-за комара. Он укусил его, когда тот отдыхал за городом. Пострадавшего несколько дней беспокоило место укуса, поэтому он обратился за помощью.

Специалисты Волгоградского медуниверситета полагают, что речь идет о дирофиляриозе. Это паразитическое заболевание, которое передается от комаров. Чаще всего подобное встречается у собак, но занести личинку в организм человека тоже возможно.

Ранее мы писали о том, как американец остался без ноги из-за царапины на пятке, которую получил во время пробежки. Стив Райс из города Исли вернулся домой после пробежки и заметил у себя на пятке царапину. Он обработал ее мазью и антибиотиком, но через два дня почувствовал неладное. По словам мужчины, следующие дни он не понимал, что делает. Житель ходил по дому полностью обнаженным с кувшином яблочного сока и не отдавал его никому. Он носил его с собой, словно ребенка. Родственники вызвали скорую помощь.