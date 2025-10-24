«Женился на бывшей и манипулировал деньгами»: мать, похитившая сына в Пулково, рассказала об отце мальчика

Мать, похитившая своего годовалого сына у бывшего мужа в петербургском аэропорту, рассказала об отце мальчика. В разговоре с 78.ru Анастасия сообщила, что экс-супруг ограничил общение с малышом, а также угрожал ей и всячески издевался.

По ее словам, мужчина манипулировал и обещал, что она увидит сына только через 50 лет. Девушка также поделилась, что он бросил ее на пятом месяце беременности, а после родов она одна заботилась об их ребенке.

«Мы поехали в аэропорт встречать, забирать сына, потому что я такая же мать, как и он отец. Все говорят, у нас равные права. Только в чем мои права равные, если меня просто полностью ограничили от моего ребенка, с которым я одна жила с пятого месяца беременности. Одна о нем заботилась, отец не принимал никакого участия, женился на своей бывшей и манипулировал деньгами», — поведала Анастасия.

Она добавила, что драку в аэропорту Пулково начал именно ее бывший, напав на ее нового избранника и подругу.

«Я подошла спокойно взять своего ребенка. Он налетает, мой молодой человек ограждает, и он начинает бить его, а следом и мою подругу. Мы в этот момент быстро убегаем. Он потом кричал еще на весь аэропорт, что я лишена родительских прав», — поделилась девушка.

Напомним, что россиянка и ее бывший муж борются за опеку над сыном. Пока что право на совместное проживание отвоевал отец. С подробностями о произошедшем в аэропорту Санкт-Петербурга можно ознакомиться здесь.