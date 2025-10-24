Теплый прием: у россиянина украли ребенка и телефон за 100 тысяч рублей по прилете в Петербург

В аэропорту Пулково избили и ограбили пассажира, который вернулся из Дубая. У мужчины украли телефон за 100 тысяч рублей и маленького сына — последнего достали из коляски, пока шла драка.

Telegram-канал Baza пишет, что россиянин повстречал в аэропорту экс-супругу и ее сожителя. Между мужчинами случилась потасовка, а женщина, воспользовавшись шумихой, забрала ребенка и унесла с собой.

Россиянка и ее бывший муж борются за опеку над сыном. Пока что право на совместное проживание отвоевал отец, но мама мальчика не согласилась с вынесенным решением и силой забрала малыша.

Избитый пассажир Пулково обратился с заявлением в полицию. Он сообщил о краже ребенка и дорогостоящего смартфона, который также пропал после драки.

