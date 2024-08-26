Жених обокрал квартиру невесты сразу после предложения руки и сердца

В Москве жених обокрал невесту после предложения руки и сердца. 45-летняя женщина по имени Ксения обратилась в полицию и заявила на избранника. Подробности сообщает ИА Регнум.

По данным источника, информация о краже появилась 18 августа. Женщина в разговоре с правоохранителями рассказала, что уехала в отпуск, а жених остался у нее и вынес из квартиры не только свои вещи, но и ее драгоценности.

По словам москвички, их знакомство состоялось в начале 2024 года на сайте для общения и поиска любви. 39-летний Александр ей понравился, но встретилась она с ним только через несколько месяцев после общения. Молодые люди почувствовали притяжение и стали встречаться, мужчина даже переехал к любимой и ее сыну. А в конце июня он сделал избраннице предложение руки и сердца.

Женщина занималась подготовкой к свадьбе, но в августе решила немного отдохнуть – уехала с сыном в отпуск. Жених проводил их и две недели поддерживал связь по телефону. После он перестал отвечать на телефонные звонки, но писал сообщения. Но встретить любимую на вокзале отказался. Тогда у нее появились подозрения. Вернувшись в квартиру, москвичка поняла, что мужчина собрал свои вещи и съехал, а кроме того, украл драгоценности из шкатулки. Звонок не дал результатов, поэтому женщина обратилась в полицию.

«17 августа, вернувшись домой из отпуска, она не обнаружила семи колец, четырёх пар серёжек, золотой цепи и подвески, а также мобильного телефона. Ущерб оценивается в 228 000 рублей», — говорится в сообщении.

На данный момент проводится проверка.

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