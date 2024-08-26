«Нахожусь под капельницей»: юморист Бандурин рвется на сцену из больницы

Юморист Николай Бандурин вышел на связь из больницы и рассказал о творческих планах. 61-летний Народный артист России в беседе с изданием «Абзац» заявил, что на данный момент его еще не выписали, но он чувствует себя хорошо.

Ранее СМИ писали о том, что 24 августа знаменитость госпитализировали в связи с нарушением сердечного ритма. Он подтвердил, что находится в медучреждении, но не знает, сколько пробудет там.

«Я себя чувствую нормально. Сейчас нахожусь под капельницей. Когда выпишут – непонятно. Сегодня только придут результаты исследований», – высказался звезда.

При этом мужчина уже хочет вернуться к работе и готов к этому, осталось лишь получить разрешение медиков.

«Как только меня отпустят из больницы, я сразу вернусь на сцену. У меня запланированы съёмки, потом выезд на фестиваль «Юморина», гастроли со спектаклем на Дальнем Востоке. Одним словом, планов громадьё», – поделился артист.

По словам Бандурина, скорую помощь они с женой вызвали сами, так как боялись приступа. По его словам, он серьезно относится к здоровью и готов к обследованиям.

Напомним, что раньше Николай выступал в дуэте с Михаилом Вашуковым. Они стали знаменитыми после участия в шоу «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». В 2006 году музыканты перестали работать вместе.

Ранее мы писали о том, что певец Анатолий Цой попал в больницу. Он сообщил, что ему потребовалась операция. После он поехал отдыхать на море.