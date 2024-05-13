«Меня убьют и семью»: Виталий Бородин рассказал об угрозах в свой адрес

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался в Сети на поступающие в его адрес и адрес его семьи угрозы. Неизвестные обещают расправиться с общественником.

Глава ФПБК поделился новостью в своем Telegram-канале Виталий Бородин. Он заявил, что последние сутки ему поступают угрозы от Главного разведывательного управления Украины.

Иностранные спецслужбы хотели, чтобы общественник работал на них, но Виталий отказался и в итоге столкнулся с преследованием.

«Мне стали поступать угрозы, что меня убьют, мою семью убьют, ночью придут», — рассказал активист.

Неизвестные обещают привести план в исполнение. Для обеспечения своей безопасности и безопасности близких руководитель ФПБК обратился за помощью в полицию.

Ранее Бородин заявил, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму с Ургантом. До этого активист направлял в ведомство соответствующее прошение.