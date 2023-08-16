Жена заявила в полицию на проституток, которые обманули ее мужа

Жительница города Чебоксары обратилась в полицию после того, как ее мужа обманули при заказе проститутки. Она написала заявление. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары...».

По данным источника, 33-летний житель в поисках новых ощущений решил заказать «ночную бабочку». Он нашел в интернете номер телефона и позвонил, надеясь на встречу с сексуальной красавицей. Отмечается, что он успел совершить заказ, но девушки не дождался. Она не приехала, зато в его адрес стали поступать звонки с угрозами. Неизвестные ему люди заявили, будто мужчина сломал сервис и должен выплатить деньги. Обманом они выманили у клиента 15 тысяч рублей.

Житель пожаловался супруге, которая решила обратиться к правоохранителям. Женщина написала заявление.

Ранее мы писали о том, как монтажник из Сочи лишился почти миллиона рублей и интима из-за проститутки. Неприятная история произошла с 32-летним монтажником. Он планировал провести время с «ночной бабочкой» и нашел ее в Интернете. Они договорились о встрече, мужчина приехал к жилому дому, но, чтобы попасть внутрь, обязан был заплатить 4 тысячи рублей. Девушки потребовали деньги, а уже после озвучили номер квартиры.