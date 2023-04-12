Монтажник из Сочи лишился почти миллиона рублей и интима из-за проститутки

Житель Сочи нашел в Интернете проститутку, но из-за нее лишился почти одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, неприятная история произошла с 32-летним монтажником. Он планировал провести время с «ночной бабочкой» и нашел ее в Интернете. Они договорились о встрече, мужчина приехал к жилому дому, но, чтобы попасть внутрь, обязан был заплатить 4 тысячи рублей. Девушки потребовали деньги, а уже после озвучили номер квартиры.

Россиянин послушно выполнил условие, но неизвестные перестали брать трубку. Через два дня ему позвонил сутенер по имени Ибрагим. Он заявил, что клиент был у них в нерабочее время и должен перевести ему 600 тысяч рублей на ремонт компьютеров. Отмечается, что сутенер угрожал монтажнику расправой, а после потребовал еще 300 тысяч рублей.

Житель перевел аферисту 900 тысяч рублей и только потом понял, что это был обман. В итоге мужчина написал заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, как девушка обманула жителя Челябинска и привела к нему в дом воров. Мужчина познакомился с девушкой, которая не стала называть ему настоящий возраст. Молодые люди были на свидании, после которого планировали уединиться у него дома. Пока хозяин квартиры мылся в душе, девушка открыла дверь сообщникам, с которыми работала в связке. Они избили мужчину и вынесли ценные вещи, при этом повторяя, что дама является несовершеннолетней.