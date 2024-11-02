Жена воевавшего за ВСУ россиянина Дадина раскрыла, кто на самом деле мог убить ее мужа

В октябре в боях под Харьковом погиб 42-летний оппозиционер Илья Дадин с позывным «Ганди». Вдова воевавшего на стороне ВСУ россиянина Александра Свечникова считает, что в гибели мужа виноваты его сослуживцы.

Своими предположениями Свечникова поделилась на своей страничке в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Украинские военные, по словам Александры, кремировали тело мужа и похоронили его прах. Женщина сомневается, что супруг погиб от рук российских военных. Она предполагает, что он мог получить пулю в спину.

Свечникову смутили слова украинского командования. Сначала ей сказали, что Дадин погиб при артиллерийском обстреле, затем — что в результате атаки беспилотника. После причиной его смерти назвали «автоматический огонь».

В 2015 году Дадина первым в России осудили по статье 212.1 УК. РФ «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Спустя время ее начали называть «дадинской». Всего по ней в настоящий момент привлекали восемь человек.

Ранее стало известно, что пропавший в Курской области башкирский депутат-контрактник Алексей Локотченко выжил при обстреле.