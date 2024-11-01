«Был без связи, телефон разбит»: пропавший в Курской области башкирский депутат-контрактник нашелся

Депутата Государственного собрания Башкирии Алексея Локотченко нашли живым и здоровым. Информация о гибели народного избранника, который находится в Курской области, не подтвердилась.

Локотченко подписал контракт с Минобороны РФ в феврале этого года. Минувшей ночью он отправился в составе штурмового отряда зачищать село Борки Суджанского района. В итоге бойцы попали под обстрел ВСУ, им пришлось экстренно эвакуироваться.

Когда отряд вернулся в лагерь, то депутата среди военных не было. Появились предположения, что тот погиб. Однако председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев опроверг эту информацию в Telegram.

«Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — заявил чиновник.

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