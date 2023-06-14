Жена убитого в Турции туриста попросила денег на транспортировку его тела в Россию

11 июня в Турции был убит 40-летний турист Вячеслав Нечипорчук. Он был зарезан, когда неизвестные пытались отобрать у него телефон. Жена убитого, оставшаяся одна с маленьким сыном, в своем личном блоге поделилась переживаниями, а также попросила о материальной помощи.

Об этом сообщает StarHit.

Муж Арины был убит после того, как отправился в Стамбул на финал Лиги чемпионов. Как сообщает супруга, он был футбольным фанатом. В поездке пара все время была на связи. Теперь вдова скорбит об умершем муже, говоря, что не может поверить в случившееся и взять себя в руки.

«Он не услышит первое слово нашего сына Андрея. То, какая это была любовь, знают все. Как он любил нас и заботился…Я не верю. Сижу и пишу это с тупой болью в затылке», — пишет Арина.

Вдова также добавила, что супруг отличался добротой и желанием помогать окружающим. Она поделилась с подписчиками историей с отдыха, когда Вячеслав переводил деньги водителю на Шри-Ланке.

В настоящий момент женщина хочет вернуть мужа домой. Стоимость отправки тела слишком велика — две тысячи долларов.

«Я теперь вдова. И не знаю, что делать. Я забыла, как дышать. Просто хочу вернуть его домой. Хочется кричать, но сейчас я должна действовать», — пишет Арина.⠀

Ранее мы писали, что в Хургаде близким убитого акулой россиянина отказались выдавать тело.