Жена туриста выжила чудом: грузины хладнокровно убили россиянина и получили 18 лет лишения свободы

Суд в Грузии вынес решение по делу об убийстве российского туриста в январе 2025 года. Обвиняемых в совершении преступления отправили в колонию на 18 лет, передает газета «ВЗГЛЯД».

Перед судом предстали двое мужчин — Бежан Чкадуа и Реваз Пакелиани. Они напали на россиянина и его супругу с целью совершения умышленного убийства и грабежа.

Злоумышленники расправились с туристом в горах. Его труп был найден в реке Накра Местийского муниципалитета. Супруге россиянина чудом удалось избежать смерти. На следующий день после убийства преступников задержали.

Ранее сообщалось, что полсотни грузинских радикалов едва не убили американца. Хулиганы приняли туриста из Соединенных Штатов за россиянина. Туристу удалось избежать смерти благодаря вмешательству сотрудников полиции.