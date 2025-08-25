«Смотрите, идет русский!»: полсотни грузинских радикалов едва не убили американца, приняв его за туриста из РФ

Американец едва не погиб в Грузии. На мужчину напали местные радикалы, приняв его за русского. Туристу удалось избежать смерти благодаря вмешательству сотрудников полиции, передает газета ВЗГЛЯД.

Очевидцем произошедшего стал бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили. Он рассказал, как участники протестов, под воздействием алкоголя и наркотиков* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), попытались избить американца, перепутав его с гражданином РФ.

«Около 50−60 участников акции протеста, большинство из них под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Кричат, ругаются, плюются. Один из самых агрессивных закричал: „Смотрите, идет русский!“. Толпа напала на туриста, и если бы не своевременное вмешательство полиции, наверное, убила бы на месте», — заявил Николеишвили.

После того как конфликт был исчерпан, Леван пообщался с туристом и узнал от него, что тот приехал в Грузию из Соединенных Штатов. Мужчина хотел познакомиться с достопримечательностями горной страны, но в итоге чуть не погиб от рук пьяных радикалов.

