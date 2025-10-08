«Прости, я больше так не могу»: за что убили петербургского архитектора на глазах у дочери

Следственный комитет установил мотив убийства известного петербургского архитектора Александра Супоницкого. Как выяснили следователи, причиной расправы стал долг в размере 3,6 млн долларов.

По данным Фонтанки, подозреваемый в убийстве топ-менеджер строительной компании Константин Козырев предоставил следствию расписку, согласно которой Супоницкий должен был вернуть ему крупную сумму в виде неких услуг еще в 2020 году.

Преступление было тщательно спланировано. Козырев начал слежку за архитектором и его семьей еще весной, сняв для этого жилье в его доме, ЖК «Царская столица». Незадолго до убийства Константин вернулся и поселился в апартаментах, из окон которых хорошо просматривалась квартира Супоницкого: он мог видеть, когда включается и выключается свет, наблюдать за перемещениями семьи.

Перед тем как совершить преступление, Козырев написал бывшей жене: «Прости меня, я больше так не могу, я решился». На площадке у лифта он поставил архитектора и его 10-летнюю дочь на колени и выстрелил архитектору дважды в затылок.

