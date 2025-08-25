Жена пропавшего в Турции во время заплыва россиянина вылетела к нему в Стамбул. Об этом сообщает Kp.ru.

Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор. Спортсмену предстояло преодолеть дистанцию в 6,5 км, однако до финиша он так и не добрался. На данный момент его поисками занимаются спасатели, и, как сообщает источник, в Стамбул вылетела жена Николая для выяснения обстоятельств.

Мама Свечникова заявила, что семья воспитывает восьмимесячного ребенка. Она едет в Москву, чтобы быть рядом с внуком, пока рядом нет родителей.

«Пока новостей нет. В 7 утра в Стамбул вылетела жена Николая. Со вчерашнего вечера начались его поиски на месте. Я сейчас еду в Москву, у него остался восьмимесячный ребенок, сейчас он с дядей, но скоро я уже буду там», — заявила женщина.

Многие предполагают, что во время заплыва Николая могли ударить другие спортсмены. Однако его мать не верит в эту версию. Женщина отметила, что сын крупной комплекции, поэтому навредить ему почти невозможно.

«Он же мощный. У него рост 192 сантиметра. Его сложно ударить. Очень высокий, здоровый, это нереально», — заявила она.

Ранее сообщалось, что россиянин мог пропасть во время заплыва через Босфор из-за плохого самочувствия. Подробности читайте в этой новости.