Жена пропавшего на Босфоре пловца из РФ просит туристов помочь с его поисками

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца просит туристов помочь с его поисками. На данный момент у турецкой полиции нет ни одной зацепки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Прилетев в Турцию, супруга Николая Свечникова всю ночь обходила набережную в надежде увидеть хоть что-то. В российском консульстве в Стамбуле семье говорят, что делают все возможное, но никакой информации о ходе поисков не дают. Сейчас родственники и друзья своими силами собирают волонтеров для поиска спортсмена в районе Босфорского пролива.

Напомним, спортсмен прилетел в Стамбул для участия в межконтинентальном заплыве. Ему предстояло преодолеть дистанцию в 6,5 км. До финиша мужчина не добрался.

По словам участника соревнований из России, он обогнал Николая в первой половине дистанции. Мужчина медленно плыл брассом — делал несколько гребков и периодически останавливался. Позже сигнал с его трекера на браслете пропал. Все вещи остались на берегу, из отеля спортсмен не выселился.

Ранее сообщалось, что россиянин мог пропасть во время заплыва через Босфор из-за плохого самочувствия. Подробности читайте в этой новости.