Жена Пореченкова назвала «чушью» информацию о столкновении дочери на «Мерседесе» и скутера

Супруга актера Михаила Пореченкова Ольга прокомментировала информацию о ДТП дочери на «Мерседесе» со скутеристом. Женщина возмутилась тем, что сообщили СМИ.

«Где вы берете эту чушь?», - заявила она телеканалу «360», назвав информацию о ДТП «ошибочной».

Мать 18-летней Марии заявила, что они вместе едут на машине в Москву из области: дорога заняла много времени.

Ранее мы писали, что столкновение «Мерседеса» и скутера произошло в деревне Толстопальцево. Предварительно, девушка не пострадала - данных о каких-либо травмах у нее нет.

По данным Telegram-канала Baza, водитель скутера получил переломы, он был доставлен в больницу. Утверждалось, что 18-летний парень впал в церебральную кому.

Напомним, актер воспитывает пятеро детей. В семье растут две дочери и трое сыновей.