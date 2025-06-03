Жена подозреваемого в теракте Тимофеева тратила миллионы рублей на маркетплейсах

Жена Артема Тимофеева, которого подозревают в теракте, тратила миллионы рублей на маркетплейсах. Выписки из интернет-магазинов Екатерины появились в распоряжении Ura.ru.

Напомним, что мужчина организовал отправку тех самых фур с БПЛА из Челябинска для атаки Иркутской и Мурманской областей. Сейчас его обвиняют в теракте. По данным СМИ, скорее всего, пара пересекла границу с Казахстаном незадолго до терактов.

Стало известно, что жена Тимофеева с 2020 по 2024 гг. активно пользовалась услугами маркетплейсов и потратила на товары более 3,2 млн рублей. По ее номеру указаны заказы, которые являются крупными покупками. Самый дешевый за 2020 год стоил 14 тысяч 900 рублей.

В 2021 году она заплатила за интернет-товары 367 тысяч 330 рублей, в 2022 году — 724 тысяч 600 рублей, в 2023 — 1 млн 119 тысяч 927 рублей, в 2024 году — 544 тысяч 832 рублей.

Журналисты предполагают, что суммы могли быть еще больше. Возник вопрос, откуда у женщины такие средства, если она работала в тату-салоне и продавала книги. Скорее всего, ей помогал муж.

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