Жена офицера вышла на связь и заявила, что за рулем взорванного авто был не ее муж

Жена замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова в беседе с 360.ru опровергла, что при взрыве авто в Москве пострадал ее муж. По словам женщины, он здоров и невредим.

«С моим мужем все в порядке. Это фейк», — пояснила супруга офицера.

Напомним, что 24 июля стало известно о взрыве Toyota Land Cruiser на севере столицы. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали Андрей Торгашов и его жена. Информация об этом появилась у источника RT.

Как удалось выяснить 360.ru, владелец данного авто тоже 1974 года рождения, но имеет другое отчество. Кто именно пострадал, не называется.

Сам взрыв произошел на парковке, а источником стал неустановленный предмет, который в какой-то момент сдетонировал. Следователи считают, что бомба была установлена под водительским сиденьем. В машине было два человека, одному оторвало ступни. Он сам смог оказать себе первую помощь и перевязать ступни. Жена военного в это время вызывала скорую и закрывала руками лицо — ее ранило обломками.

СМИ приводят данные о том, что авто могло принадлежать участнику СВО.

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