Жена обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» попала в реанимацию, узнав о теракте

Супруга одного из обвиняемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» попала в больницу после того, как узнала о том, что произошло. Об этом РИА Новости рассказала соседка родителей террориста.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — сообщила женщина.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные злоумышленники ворвались в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

23 марта четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» были задержаны в Брянской области. Московский суд арестовал их, они будут находиться под стражей до 22 мая. Задержанным предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

По данным ФСБ, всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» было задержано 11 человек. На данный момент официально известно об аресте девяти из них.

Ранее сообщалось о том, что задержан девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он оказался буйным и неадекватным.