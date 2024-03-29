Пришлось сковать руки и ноги: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» оказался неадекватным

Правоохранители задержали девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он оказался буйным и неадекватным.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Лутфуллои Назримад вел себя дерзко, буйно и неадекватно, так что правоохранители сковали его руки и ноги.

Вечером 23 марта мужчину остановили, чтобы проверить на причастность к теракту. Он стал нецензурно выражаться и вести себя агрессивно. На просьбы полиции прекратить подобные действия не реагировал.

В суд поступило ходатайство об аресте.

Напомним, 22 марта несколько вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». В тот момент внутри находились тысячи человек. После расстрела зрителей стрелки подожгли здание. Известно о 144 погибших и 382 пострадавших. По делу о теракте арестованы 8 человек. Четверо из них включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.