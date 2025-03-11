Жена не уступила мужа-военного любовнице, ожидая выплат в случае его смерти

Россиянка отказалась расторгать брак с находящимся на СВО мужем, ожидая выплат в случае его смерти. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Уточняется, что мотивированный содержанием любимой женщины военнобязанный попросил суд расторгнуть его брак, несмотря на отказ супруги. Мужчина опасается, что денежные средства за его возможное участие в СВО может получить нелюбимая женщина.

Первой о расставании заговорила жена военнослужащего, сообщив о невозможности сохранения брака. С соответствующим иском она обратилась к мировому судье. Однако на заседание женщина не пришла, передав ходатайство, что от иска отказывается. В результате производство было прекращено. Следом ее супруг обратился в районный суд с жалобой, попросив отменить определение мирового судьи и все-таки одобрить развод. Россиянин рассказал, что с 2022 года у него любовные отношения с другой женщиной. В результате он отправил жену подать заявление на развод, а получив отказ — заподозрил желание наживы.

«Я — военнослужащий, в любой момент могу отправиться на СВО и там погибнуть. Супруга не хочет разводиться, так как в случае моей смерти государство должно ей выплатить 12 млн рублей», — процитировала Лебедева мужчину.

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