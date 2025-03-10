В Подмосковье мужчина дважды пытался убить сына из-за СВО и инвалидности

В Подмосковье местный житель дважды пытался убить сына из-за СВО и инвалидности. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, 58-летний россиянин впервые напал на своего сына Владислава еще в 2022 году. Причиной стала оброненная наследником фраза о желании отправиться на СВО. Отец, предположив, что травма помешает сыну отправиться на фронт, попытался переехать его на машине. Тем не менее ЧП удалось избежать и родителя отправили на принудительное лечение.

Через четыре месяца он вернулся домой, и на некоторое время в семье все стало спокойно. Однако в марте минувшего года 24-летний россиянин сломал шейку бедра. Медики проинформировали о необходимости сложной операции и протезирования.

Тогда отец решил, что сын больше не сможет ходить и останется инвалидом. 6 марта, когда наследник был занятом ремонтом в ванной и попросил отца помочь, неадекват вместо инструментов схватил нож и ударил сына в живот. Молодой человек не растерялся и выхватил нож, после чего ранил отца в ногу.

После этого житель Подмосковья, осознав содеянное, нанес себе несколько ножевых ранений. Уточняется, что родственников доставили в одну больницу, младший из них находится в реанимации.

Ранее мы писали, что друзья-цыгане сняли с карты бойца СВО 5 млн рублей, пока он был на фронте.