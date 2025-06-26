Жена мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, не знает о случившемся

Адвокат мужчины, который бросил ребенка о пол в аэропорту Шереметьево, считает, что его жена не знает о случившемся. Юрист Юлия Белякова высказалась о ситуации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам защитника обвиняемого, Владимир до сих пор не может прийти в себя после употребления неизвестного вещества. С момента инцидента он не выходил на связь с родными.

Из Египта ее подзащитный прилетел один — во время нападения рядом с ним никого не было. Сегодня суд отправил его в СИЗО.

СМИ отмечали, что у Владимира есть жена и дети. А его младшей дочери всего полтора года.

Напомним, что 23 июня мужчина прилетел рейсом из Каира и находился в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. В Сети были опубликованы кадры инцидента, на которых видно, как он стоит возле двухлетнего мальчика и смотрит на него. В какой-то момент он хватает ребенка на руки и с силой швыряет о пол.

Малыш получил крайне тяжелые травмы: его пришлось вводить в медикаментозную кому, за его жизнь борются врачи. Отца только недавно впустили посмотреть на сына, а его мать сейчас беременна.

Ранее мы писали о том, что напавший на ребенка мужчина заявил после ареста, что ему не жаль мальчика.