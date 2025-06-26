Ответил, что мальчика ему не жалко: суд арестовал мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево

Мужчину, бросившего ребенка о пол в аэропорту Шереметьево, арестовали на два месяца. Он заявил журналистам, что ему не жалко мальчика. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, мужчину обвиняют в покушении на убийство. Он был доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения – арест на два месяца.

Корреспондент издания был в зале суда и сообщил, что обвиняемый не стал говорить последнее слово. Когда журналисты поинтересовались у него о случившемся, он заявил, что не чувствует вину и ребенка ему не жалко.

Инцидент произошел 23 июня в Шереметьево. 31-летний гражданин Белоруссии, находившийся под воздействием наркотиков, схватил двухлетнего мальчика и с силой швырнул его на пол.

Ранее мы писали о том, что отцу пострадавшего в аэропорту ребенка разрешили увидеть его в больнице. Мужчина рассказал, что мать мальчика очень сильно переживает и сейчас беременна.

Напомним, что мальчик был госпитализирован с открытыми переломами, субдуральной гематомой, но его мозг оказался не поврежден.