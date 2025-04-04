Жена известного актера из Казахстана Шарипа Серика рассказала о бытовом насилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Супруга казахского актера Шарипа Серика выложила в соцсетях фотографии после побоев, а также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как муж силой выталкивает ее из лифта. По словам Алии Ботеевой, она переживает за свою безопасность после публикации информации о муже, так как тот не перестает ей звонить.

«Даже в самом страшном сне я никогда не видела, что буду той самой девушкой, которая говорит о насилии от любимого мужчины. Но это случилось. Единственное, что я хочу сказать своим постом: к сожалению, надо было сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать», — призналась она.

Девушку поддержала бывшая возлюбленная актера — она заявила, что не удивлена поступком Серика и тоже когда-то страдала от домашнего насилия с его стороны.

«Жаль, что история повторяется. У абьюзеров раздутое эго — и они не могут признать вину. Такие люди никогда не меняются», — прокомментировала видео она.

Ранее мы писали о том, что жительница Москвы, заколовшая любимого в сердце, заявила об абьюзе и домашнем насилии с его стороны.