Москвичка, вонзившая нож в сердце любимого, заявила, что это была самооборона

Жительница Москвы, заколовшая любимого в сердце, заявила об абьюзе и домашнем насилии с его стороны. Она настаивает на том, что просто защищалась, а случившееся назвала самообороной. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сначала женщина озвучивала другую версию – что сожитель покончил с собой, так как не мог смириться с ее отказом от предложения руки и сердца. Но сотрудники полиции не обнаружили на месте происшествия ножа. Тогда женщина созналась, что она ударила его ножом в сердце.

Пара была вместе всего пару месяцев, но избранник несколько раз звал женщину в загс. Она не хотела спешить, в том числе из-за наличия двух детей от другого мужчины.

Со слов москвички, любовник вновь предложил выйти за него замуж, случился конфликт. Тогда мужчина взял нож, но женщина якобы его отобрала и воткнула ему в сердце. Она уверяет, что защищалась.

Соседи женщины говорят о том, что часто видели ее в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, в последнее время она со многими конфликтовала. Ее задержали и отправили в СИЗО.

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