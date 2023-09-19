Жена ищет деньги на адвоката: волонтера обвинили в совращении подростка

В Тобольске задержали руководителя поискового отряда, которого обвиняют в совращении школьницы. Его жена настроена вернуть мужа и ищет деньги на адвоката. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, мужчину обвиняют в том, что он вел непристойную переписку с несовершеннолетней девушкой. Это якобы было в 2022 году. В публикации отмечается, что у него изъяли телефон, а факт общения был подтвержден. Сейчас волонтер находится в СИЗО. В конце февраля был суд.

«Его осудили по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. — Прим. ред.), хотя экспертиза доказала, что он не виновен», – рассказала его жена.

Женщина призналась, что бесплатному адвокату было «без разницы на дело», поэтому она ищет деньги, чтобы нанять нового адвоката. Избранница мужчины считает, что его оговорили и хочет подать кассационную жалобу.

Правоохранители говорят, что о переписке стало известно от родителей школьницы. Они якобы нашли непристойные сообщения и написали заявление.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти учитель игры на гитаре пять лет домогался ученицы на уроках в школе. Как стало известно, 54-летний педагог работал в музыкальной школе и заприметил потенциальную жертву еще в 2016 году. На тот момент девочке было всего пять лет.