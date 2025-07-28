Жена и ребенок бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП в Казахстане

В Казахстане произошла авария, в которой погибли две женщины. Среди пострадавших – жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, авария произошла на участке трассы Алматы – Екатеринбург. В районе Жамбылской области водитель не справился с управлением авто, из-за чего машина перевернулась. Предварительно, за рулем находилась супруга Рахмонова. Ей удалось выжить.

После аварии жену спортсмена и ребенка госпитализировали с травмами. Они находятся в состоянии средней тяжести, однако их жизням ничего не угрожает. Два других пассажира – женщины 35-ти и 39-ти лет — погибли. Вероятно, они были подругами автоледи.

Отметим, что Шавкат Рахмонов выступает в UFC в полусреднем весе. За свою карьеру 30-летий спортсмен еще ни разу не проигрывал бой. Пока он никаких комментариев по поводу аварии не давал.

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