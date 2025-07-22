«Ответственности с себя не снимаю»: устроивший смертельное ДТП чиновник Гончаров вышел на связь

Врио зампреда правительства в Забайкальском крае Алексей Гончаров вышел на связь после ДТП, в котором погиб человек. В личном Telegram-канале чиновник объяснил, что потерял управление машиной.

Авария произошла вечером 21 июля в Улетовском районе. Гончаров рассказал, что возвращался с семьей в Читу. На одном из участков дороги, как утверждает мужчина, было плохое покрытие, из-за чего машину выбросило на встречную полосу.

«Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения. Ответственности с себя не снимаю», - поделился Алексей Гончаров.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Чиновник уточнил, что находится с пострадавшими на связи и готов оказывать им необходимую поддержку.

«Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших», - отметил Гончаров.

Напомним, что в ДТП погибла женщина. Врачи не успели ее спасти.

Ранее в Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами.