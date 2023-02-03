Жена и дочь чудом спаслись: в Уфе отец зарезал сыновей-школьников, после чего покончил с собой

Утром 3 февраля в Уфе произошло жестокое убийство. 41-летний многодетный отец зарезал сыновей 13-ти и 7-ми лет. После совершенного преступления мужчина покончил с собой.

Трагедия произошла в Кировском районе города в квартире на улице Степана Кувыкина. На данный момент неизвестно, что вывело россиянина из себя и почему он схватился за нож, решив расправиться со всей семьей. По предварительной информации, он мог рассердиться из-за проблем на работе. Однако ему не удалось убить супругу и 10-летнюю дочь. Им удалось чудом сбежать от обезумевшего мужчины и выжить.

Сообщается, что накануне между отцом и сыновьями произошла ссора. Женщина хотела их утихомирить, но у нее ничего не вышло. Тогда она пошла к соседу за помощью, а, вернувшись, обнаружила, что входная дверь заперта.

Соседи семьи по многоквартирному дому рассказывают, что слышали страшные крики, исходящие из квартиры. Когда на вызов приехали сотрудники правоохранительных органов, они увидели внутри три трупа.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают первый замглавы республиканского СК Евгений Лагацкий, а также руководство ведомства, специалисты следственного отдела, следователи-криминалисты и полицейские.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ пенсионерка угрожает многодетной семье жестокой расправой из-за шума в квартире.