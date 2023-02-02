«Убивать буду»: пенсионерка из Улан-Удэ угрожает расправой многодетной семье за шум в квартире

В Бурятии, в городе Улан-Удэ, пенсионерка всерьез угрожает убийством многодетной семье, с которой живет вместе в многоквартирном доме. Разъяренная жительница недовольна шумом, который, по ее словам, мешает ей жить.

О неадекватном поведении соседки рассказала мать троих детей, к дверям которой и приходит пожилая женщина. Она поделилась, что сняла квартиру в марте 2022 года. Спустя несколько месяцев ей стали приходить сначала письменные угрозы, а потом пенсионерка перестала скрываться и начала осыпать оскорблениями лично.

Основной причиной недовольства соседки является то, что маленькие дети бегают по квартире, шумят и мешают ей спать. При этом женщина настроена настолько решительно, чтобы жильцы съехали, что готова практически выламывать дверь. На одном из видео, которое опубликовала многодетная мать, пенсионерка сильно стучит в дверь и кричит проклятия.

«Будь проклята, и дети твои пусть сдохнут! Ещё раз твои твари будут скакать до часу ночи! Я в пять утра встаю! Пенсионерка! Убивать буду», - угрожает при этом пожилая соседка.

Женщина с детьми уже опасается за свою жизнь, так как мужа рядом с ней сейчас нет, а ситуация становится все хуже и хуже. Несколько раз она писала заявления в полицию, но ей отказывали, а в последний раз сказали ждать.

Ранее в Москве неадекватный мужчина избил почти слепого подростка за то, что тот перепутал квартиры.