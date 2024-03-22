Жена члена Совета Федерации Лисовского спаслась при теракте в Крокус Сити Холле

Во время нападения террористов на Крокус Сити Холл в здании находилась жена члена Совета Федерации Сергея Лисовского. Она спаслась благодаря тому, что находилась в отдельной ложе.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Лисовский рассказал изданию, что услышав стрельбу в фойе и зале, супруга позвонила ему. Сенатор заявил, что звуки были слышны даже в трубке. После звонка жены в здании начался пожар.

Женщину спасло то, что она сидела в отдельной ложе. Оттуда люди побежали вниз и смогли попасть на улицу.

Напомним, около 20 часов 22 марта в Крокус Сити Холле открыли стрельбу. По последним данным, стрелявших было пятеро. В здании начался пожар, у ТЦ стала рушиться кровля. Точных данных о погибших нет – речь может идти не менее чем о 40 убитых.

Известно, что на концерт были проданы все билеты. Зал рассчитан на 6200 мест.