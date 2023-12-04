Жена бывшего возлюбленного Волочковой тщательно скрывает место захоронения: вот почему

Анастасия Кондрачук - жена бывшего избранника балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова – объяснила, почему тщательно скрывает место захоронения. Напомним, мужчину предали земле в тайне: ни журналисты, ни балерина не знали о похоронах.

Комментарий Кондрачук приводит Пятый канал.

Вдова сообщила, что Кузнецова уже похоронили.

«Я не хочу распространяться о месте похорон, так как это очень личное и ценное для меня», - сообщила женщина, не желая раскрывать обстоятельства прощания. Она добавила, что очень любила и любит супруга. После его смерти Кондрачук обещала «хранить светлую память о нем».

Супруга одной из последних узнала о смерти мужа. В день, когда распространилась эта новость, была запланирована очная ставка. Супруга приехала на нее, но мужа не привезли. В следственном отделе смерть Кузнецова подтвердили официально.

Напомним, он находился под арестом после жестокого избиения жены. Волочкова, комментируя смерть бывшего возлюбленного, заявила, что его могли «довести».