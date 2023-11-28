Волочкова озвучила возможную причину смерти экс-бойфренда Кузнецова в СИЗО

Балерина Анастасия Волочкова озвучила возможную причину смерти экс-бойфренда Сергея Кузнецова в СИЗО. Она считает, что мужчину «довели».

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Если вот так произошло, значит, должно было что-то там с ним случиться. Его довели», - сообщила балерина.

Волочкова не стала отвечать на вопрос, замечала ли у мужчины суицидальные попытки. Знаменитость твердит одно: к ней бывший бойфренд «относился как к богине».

Новость о его смерти вызвала у Волочковой «шок». Вместе с тем она признается, что мужчина «не имел особого значения» в ее жизни. Вместе пара провела 17 дней на Мальдивах, изначально договорившись, что это будут романтические отношения.

В мае Кузнецов позвонил Волочковой и сообщил о разводе. Причиной стала ревность супруги к балерине.

Ранее сообщалось подробнее о смерти мужчины в СИЗО.