Волочкова озвучила возможную причину смерти экс-бойфренда Кузнецова в СИЗО
© Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова озвучила возможную причину смерти экс-бойфренда Сергея Кузнецова в СИЗО. Она считает, что мужчину «довели».
Подробности узнал сайт mk.ru.
«Если вот так произошло, значит, должно было что-то там с ним случиться. Его довели», - сообщила балерина.
Волочкова не стала отвечать на вопрос, замечала ли у мужчины суицидальные попытки. Знаменитость твердит одно: к ней бывший бойфренд «относился как к богине».
Новость о его смерти вызвала у Волочковой «шок». Вместе с тем она признается, что мужчина «не имел особого значения» в ее жизни. Вместе пара провела 17 дней на Мальдивах, изначально договорившись, что это будут романтические отношения.
В мае Кузнецов позвонил Волочковой и сообщил о разводе. Причиной стала ревность супруги к балерине.
Ранее сообщалось подробнее о смерти мужчины в СИЗО.