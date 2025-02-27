Жена Буйнова после ДТП с пенсионеркой заявила, что устала от слухов про мужа. Об этом сообщает NEWS.ru.

Вечером 26 февраля музыкант Александр Буйнов сбил на пешеходном переходе пенсионерку. Женщина, предварительно, получила сотрясение мозга. При этом сам певец никак не помог пострадавшей, оставаясь сидеть в автомобиле даже когда на место приехали медики.

Сейчас Буйнов принимает специальные препараты, которые снижают когнитивные функции. Именно они могли повлиять на реакцию музыканта.

Жена Александра Буйнова отказалась комментировать случившееся журналистам.

«У Mash и спрашивайте про все новости, которые он пишет. Я уже устала отвечать на то, что пишет Mash», — заявила она.

Сам Буйнов также пока никак не комментировал ДТП.

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