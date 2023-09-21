«Жена боится и категорически отказывается»: жильцам дома в Балашихе страшно возвращаться после взрыва

Житель дома в Балашихе, где 20 сентября прогремел взрыв газа, заявил, что его жена боится возвращаться в квартиру после случившегося. Она и другие жильцы не могут сдержать эмоций при мысли о погибших здесь людях. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я плачу, потому что жалко погибших. Там цветы, игрушки… Очень жалко», – поделилась переживаниями женщина.

Из-за взрыва в ее квартире повреждены и сместились окна, разбились горшки с цветами, все валяется.

Другой житель рассказал, что пока он и его семья не планируют возвращаться в квартиру. Они не знают, когда это произойдет, а пока живут в другом месте. Мужчина признается, что его жена боится за детей. В тот роковой день они вызвали такси и уехали.

«Лично мне нет (не страшно возвращаться — прим. ред.). Жена боится и категорически отказывается, у нас дети маленькие», – объяснил мужчина.

В первые минуты после взрыва он успел выбежать на улицу и слышал крики. Сначала ему показалось, что разрушений нет, но как только он обошел дом, то заметил часть стены, которая обрушилась.

На данный момент жильцов поврежденного здания пускают в квартиры, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости. Но все это происходит под контролем сотрудников МЧС и правоохранителей.

Отмечается, что дом, в котором произошел взрыв, обследует комиссия. Именно она примет решение, какое будущее ждет многоэтажку. Говорят, что часть разберут и отстроят заново.

Напомним, что всего пострадали 20 человек, погибли – семеро. Среди погибших были два сотрудника МЧС.

Ранее мы писали о том, что у погибшего при обрушении дома в Балашихе спасателя неделю назад родился сын.