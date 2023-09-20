Неделю назад родился сын: что известно о погибшем при обрушении дома в Балашихе сотруднике МЧС

При повторном обрушении дома после взрыва в Балашихе погибли не только жители, но и сотрудники МЧС. Оказалось, что у одного из спасателей неделю назад родился сын. Об этом сообщает mk.ru.

Известно, что среди умерших есть имя старшего смены 201-й пожарной части Мооблпожспаса Олега Калмыкова. Мужчина регулярно участвовал в спасательных операциях и помогал всем, кому мог. Однажды он снимал застрявшего на столбе человека, а потом спасал пса из колодца. Было много ситуаций, где сотрудник МЧС проявлял себя с лучшей стороны. Отмечается, что в армии он служил на флоте.

По информации Telegram-канала Mash, Олегу было 36 лет. Он также работал в пожарах и лесах, спасая сотни людей. Мужчина приехал на вызов, когда в Балашихе отключили электричество. Он поднял на пятый этаж генератор, чтобы спасти маленькую жительницу, которая была подключена к ИВЛ.

СМИ пишут, что у Калмыкова неделю назад родился сын. У него также есть старшая дочь.

Ранее мы писали о том, что среди погибших есть пожилая женщина, которая за день до взрыва пропала в Люберцах. Сын рассказывал об исчезновении 89-летней родственницы и даже привлекал волонтеров к ее поискам. Выяснилось, что она вернулась в свою квартиру в Балашихе. Там примерно в 8 утра прогремел взрыв.