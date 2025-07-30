Желтые все: семья заразилась гепатитом А после ужина мидиями в ресторане

В Челябинске семья попала в больницу с заражением гепатитом А после ужина в одном из местных ресторанов. Пострадавшие подозревают, что заболели после того, как отведали блюдо из мидий.

В беседе с 74.ru заболевшая женщина по имени Александра рассказала, что заказывала еще картошку фри, чиабатту, пасту и овощные салаты. Ужин был 8 июля, а первые симптомы появились 13 июля.

При этом вся семья улетела на отдых в Турцию и вернулась только 24 июля. К этому времени признаки гепатита были уже на лицо – кожа у обоих супругов пожелтела.

«Пошли сдавать анализы, на следующий день нас госпитализировали — с пятницы мы лежим в больнице», - сказала Александра.

По ее данным, кроме них с супругом с аналогичным диагнозом в больнице находятся пять человек, еще четверо — в другой клинике.

«К нам приходили из Роспотребнадзора, мы все рассказали. Слава богу, у нас еще дети не заболели, завтра бабушка пойдет с ними сдавать анализы. Будем подавать иск, потому что лечение долгое — минимум три недели в больнице и полгода восстановления. Желтые все», - возмутилась Александра.

По данным издания, после разразившегося скандала ресторан приостановил работу. При этом в соцсетях отмечается, что в заведении плановая реконструкция. В заведении заверили, что заболевшие к ним лично не обращались. Там также подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем завершении расследования. Представитель ресторана отметил, что инкубационный период у гепатита А составляет до полутора-двух месяцев, поэтому вариантов, где пациенты могли заразиться, достаточно.

«Просто мы первые в списке, и с нас начали искать», — заключили в заведении.

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