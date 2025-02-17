«Желаю родителям и всем близким сил»: глава Каспийска сообщил о смерти школьника, которому стало плохо на уроке

В Каспийске десятилетний мальчик умер после того, как ему стало плохо на уроке. О том, что несовершеннолетний скончался, сообщил глава города Борис Гонцов.

В своем Telegram-канале мэр написал, что по невыясненным пока обстоятельств скончался один из учеников школы Каспийска. Гонцов обратился к близким и родным мальчика со словами поддержки в эту трудную минуту.

«Выражаю искренние соболезнования семье. Это невосполнимая утрата, оставляющая за собой лишь горький след. Желаю родителям и всем близким сил и терпения в этот тяжелый час», — написал градоначальник.

В деталях случившегося, по словам мэра, будут разбираться компетентные органы. По данным Telegram-канала Mash Gor, у четвероклассника заболел живот и началась рвота, после этого ученика госпитализировали, но спасти его все равно не удалось.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области двухмесячный ребенок умер после визита к педиатру. Врач заверил мать, что с младенцем все хорошо.