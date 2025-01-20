Врач сказал, что все хорошо: двухмесячный ребенок умер после осмотра у педиатра в детской поликлинике

В Нижегородской области двухмесячный ребенок умер после осмотра у педиатра в детской поликлинике. Мать младенца жаловалась на неважное самочувствие грудничка, но врач заверил, что все хорошо.

Подробности происшествия сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенок умер в городе Балахна Нижегородской области. В день смерти 40-летняя мать с ребенком отправилась к педиатру на плановый осмотр – она обратила внимание на отрыжку после кормления. Врача это не насторожило – мать с сыном ушла домой.

Однако уже в дороге женщина заметила проблемы с дыханием, вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть. Причина смерти малыша не установлена.

Семья, в которой случилось горе, считается благополучной. В ней растет еще один ребенок – ему 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ребенок умер во время катания на тюбинге.