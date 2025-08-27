«Очень коварное течение»: мама пропавшего в Стамбуле россиянина рассказала о проблемах при заплыве через Босфор

Пропавший во время заплыва через Босфор россиянин Николай Свечников мог устать в ходе соревнования. Об этом в разговоре с RT сообщила мама пловца.

По словам женщины, в какой-то момент заплыва ее сын перевернулся на спину. Это, вероятнее всего, может свидетельствовать о его усталости. Также родственница спортсмена вспоминала слова тренера Николая, которая сама дважды выигрывала заплыв.

«Она предупреждала нас, что там есть очень коварное течение — сразу уносит совершенно в другую сторону. И когда ты начинаешь возвращаться, его почти невозможно преодолеть — и тебя относит к берегу», — объяснила мать пловца.

Также стало известно, что супруга Николая Свечникова вылетела из Турции обратно в Россию. В Москве она оставила с родственниками 8-месячного ребенка. До этого она опровергла информацию турецких властей о том, что трекер Николая якобы подал сигнал из воды.

Ранее другие участники заплыва через Босфор, во время которого пропал россиянин, рассказали, при каких условиях проходило соревнование. Один из них предположил, что Свечников мог пропасть из-за недостаточного количество спасительных лодок.