Многодетная жительница Курской области лишилась дома. Бойцы ВСУ уничтожили его дронами. Сейчас женщина находится в пункте временного размещения. Она ждет седьмого ребенка, передает Telegram-канал РИА Новости.

У многодетной матери был двухэтажный дом в курском приграничье. Однако в результате атаки украинских военных постройка была сожжена дотла беспилотниками. Семья осталась без крова над головой.

Матери и детям пришлось экстренно эвакуироваться из опасного района. Сейчас они располагаются во временном пункте, который организовало правительство Москвы.

Ранее сообщалось о других зверствах бойцов ВСУ в Курской области. Так, солдаты узнали, что у одной из местных жительниц сын военный. После этого каратели изнасиловали и убили россиянку. Информацию о преступлении зафиксировали следователи.