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Опубликовано 14 сентября 2024, 11:34
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Ждет седьмого ребенка: ВСУ сожгли дронами дом многодетной матери в Курской области

ВСУ сожгли дронами дом жительницы Курской области, которая ждет седьмого ребенка.
Ждет седьмого ребенка: ВСУ сожгли дронами дом многодетной матери в Курской области

© Freepik

Многодетная жительница Курской области лишилась дома. Бойцы ВСУ уничтожили его дронами. Сейчас женщина находится в пункте временного размещения. Она ждет седьмого ребенка, передает Telegram-канал РИА Новости.

У многодетной матери был двухэтажный дом в курском приграничье. Однако в результате атаки украинских военных постройка была сожжена дотла беспилотниками. Семья осталась без крова над головой.

Матери и детям пришлось экстренно эвакуироваться из опасного района. Сейчас они располагаются во временном пункте, который организовало правительство Москвы.

Ранее сообщалось о других зверствах бойцов ВСУ в Курской области. Так, солдаты узнали, что у одной из местных жительниц сын военный. После этого каратели изнасиловали и убили россиянку. Информацию о преступлении зафиксировали следователи.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
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