Бойцы ВСУ совершили очередной преступление против мирных жителей Курской области. На этот раз жертвой разбоя украинских солдат стала мать российского военнослужащего, передает Telegram-канал РИА Новости.

Отряд ВСУ нагрянул в Гончаровку. Там бойцы узнали о местной жительнице, сын которой служит в Вооруженных силах России. После этого они решили расправиться с женщиной. А перед этим, по словам свидетелей, они изнасиловали ее.

Личность замученной россиянки не раскрывается. О женщине лишь известно, что она работала охранником в школе. Информацию о случившемся уже зафиксировали российские следователи.

Ранее сообщалось о зверствах ВСУ в Судже Курской области. Так, солдаты ВСУ и иностранный наемник расстреляли россиянку, которая назвала их фашистами.