Ждал, пока она получит деньги за квартиру: курьер мошенников два дня прожил у пенсионерки

Жительница Читы стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. Деньги за жилплощадь забрал курьер, который при этом два дня прожил вместе с потерпевшей.

Аферисты позвонили пенсионерке и рассказали ей, что кто-то пытается продать жилище, передает mk.ru со ссылкой на правоохранителей. Чтобы этого не произошло, они порекомендовали россиянке самой избавиться от квартиры.

За деньгами они отправили к женщине курьера. Тот, когда прибыл в Читу из Нижнего Новгорода, получил средства не сразу, а лишь через пару дней. Эти несколько дней он жил у пенсионерки.

Однако скрыться с деньгами у мужчины не получилось. В скором времени его задержали полицейские. Часть суммы изъяли, а на квартиру пока наложили арест.

Ранее артистка Елена Озол пострадала от мошенников. Она сняла 300 тысяч рублей и передала курьеру.