Сняла 300 тысяч и передала курьеру: заслуженная артистка России пострадала от мошенников

69-летняя заслуженная артистка России Елена Озол стала жертвой мошенников. Ее заставили снять деньги и передать курьеру.

Подробности приводит mk.ru.

По информации издания, мошенники представились сотрудниками Госуслуг. Под неизвестным предлогом артистку заставили снять 300 тыс. рублей. Затем Озол передала деньги приехавшему к ней домой курьеру.

В настоящее время идет поиск преступников.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как мошенники обманули его первую тещу. Женщину выписали из квартиры без ее согласия. После этого она не могла попасть домой. Инцидент произошел в московском районе Чертаново.