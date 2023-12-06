Полуторагодовалый ребенок насмерть замерз на пороге дома в Свердловской области

На Урале погиб полуторагодовалый малыш. Он насмерть замерз на пороге дома. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, семья, в которой умер ребенок, проживает в деревне Катышке под Алапаевском. Ночью с 5 на 6 декабря маленький мальчик, которому не исполнилось еще и двух лет, самостоятельно вышел из дома в холодные сени, но назад попасть не смог, так как дверь захлопнулась.

В это время все в доме спали, поэтому пропажу малыша не заметили. Когда же мать проснулась, то сразу же пошла искать сына, но он уже был мертв – он погиб от переохлаждения.

Местные жители рассказали, что с виду родители ребенка – нормальные люди, но выпивают. Мужчина работает вахтовым методом, поэтому его жена дома часто бывала одна с детьми, всего их было трое.

На данный момент устанавливаются все причины смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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